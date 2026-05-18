Bundesliga «Zeigt die Qualität»: Hecking warnt vor Paderborn

Trainer Dieter Hecking vom VfL Wolfsburg
Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking.

Hannover gegen Wolfsburg: Mit diesem Relegationsspiel haben die meisten gerechnet. Jetzt muss der Bundesligist aber überraschend gegen den SC Paderborn antreten - und ist gewarnt.

Wolfsburg (dpa) - Trainer Dieter Hecking vom VfL Wolfsburg hat alle in seinem Verein vor dem überraschenden Relegations-Gegner SC Paderborn gewarnt. «Dieses Spiel zu gewinnen, zeigt die Qualität der Paderborner. Sie werden uns alles abverlangen», sagte Hecking dem «Kicker» nach dem letzten Zweitliga-Spieltag.

Der SC Paderborn sprang durch einen 2:0-Sieg bei Darmstadt 98 noch auf Platz drei der Abschlusstabelle. Heckings Ex-Club Hannover 96 spielte vor den Augen des VfL-Trainers nur 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg und fiel dadurch auf den vierten Rang zurück.

Die beiden Relegationsspiele zwischen Wolfsburg und Paderborn finden an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) zunächst in der Volkswagen Arena und am Pfingstmontag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Paderborn statt. «Wir dürfen keinen Deut nachlassen», sagte Hecking dazu.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
VfL Wolfsburg Hannover SC Paderborn Alle Themen
x