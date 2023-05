Der VfL Wolfsburg muss für die restliche Saison der Fußball-Bundesliga auf Maxence Lacroix verzichten.

Wolfsburg (dpa) - Der 23 Jahre alte Innenverteidiger habe sich eine «schwerwiegende Schulterverletzung» zugezogen, teilten die Niedersachsen mit. Lacroix müsse operiert werden.

Gegen den FSV Mainz 05 (3:0) hatte sich Lacroix die Schulter bei einem Luftzweikampf mit Karim Onisiwio verletzt und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Der Franzose stand in der laufenden Bundesliga-Saison in 24 Partien für die Wölfe auf dem Feld.