400 Bundesliga-Spiele, Tränen und ein Sieg im Abstiegskampf: Warum Maximilian Arnold nach seinem Jubiläum emotional wurde – und wem er seinen Erfolg widmet.

Berlin (dpa) - Angesprochen auf sein 400. Bundesliga-Spiel pustete Maximilian Arnold mehrmals kräftig durch und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. «Es ist brutal. Schon besonders», sagte der Kapitän des VfL Wolfsburg nach seinem Jubiläum beim TV-Sender Sky. Dass die Niedersachsen zuvor mit 2:1 beim 1. FC Union gewonnen und neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft hatten, machte den Tag noch besonderer für den 31-Jährigen.

Ein einzelnes Spiel aus den 400 wollte Arnold nicht herauspicken und als das besondere hervorheben. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde: Ich hätte alle genossen. Jeder Sieg, den man in der Bundesliga feiert, ist etwas Besonderes. Ich genieße es einfach, Bundesliga zu spielen», befand der frühere Nationalspieler.

Anschließend richtete Arnold noch eine Liebeserklärung an seine Frau Jenny. Auf die Frage, welche Person in den Jahren die wichtigste gewesen sei, sagte Arnold: «Meine Frau. Ich bin nicht ganz einfach zu Hause. Sie nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin manchmal echt sehr, sehr schwierig. Sie ist mein Fels in der Brandung», sagte der Wolfsburger.