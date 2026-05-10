St. Pauli gegen Wolfsburg: Der Vorletzte und Drittletzte gehen punktgleich in ihr direktes Abstiegskampf-Duell am letzten Spieltag. Beim VfL wächst die Zuversicht, diese Saison doch noch zu retten.

Wolfsburg (dpa) - Trotz der Heimniederlage gegen Bayern München geht man beim VfL Wolfsburg optimistisch in das Abstiegskampf-Finale am letzten Spieltag beim FC St. Pauli. «Wir haben es uns in den letzten Wochen verdient, dass wir jetzt ein Endspiel haben und danach hoffentlich noch zwei mehr», sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler. «Das gute Gefühl ist da. Trotzdem müssen wir uns nächste Woche nicht darauf verlassen, sondern dasselbe wieder in Hamburg auf den Platz bringen. Kein Zentimeter weniger!»

Die Wolfsburger haben als Tabellen-16. die bessere Tordifferenz als der punktgleiche Rivale St. Pauli. Sollte der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim heute nicht beim 1. FC Köln gewinnen (17.30 Uhr/DAZN), würde dem lange abgeschlagenen VfL schon ein Unentschieden am Millerntor zur Teilnahme an den beiden Relegationsspielen gegen den Zweitliga-Dritten reichen. Das 0:1 (0:0) gegen den FC Bayern war die einzige Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

«Wir haben heute eine Mannschaft gesehen, die an sich glaubt, die die Intensität gehen kann und die eine gute Grundordnung hat», sagte auch Trainer Dieter Hecking. «Die Mannschaft hat mir in den letzten Wochen gezeigt, dass sie zu solchen Leistungen fähig ist. Auch wenn das nächste Woche ein ganz anderes Spiel wird. Es wird vieles an Kleinigkeiten hängen.»