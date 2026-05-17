Der VfL Wolfsburg muss den Urlaub verschieben und in der Relegation antreten. Trainer Hecking will seine Mission erfolgreich beenden. Ausgerechnet ein Ex-Club könnte ihm dabei gefährlich werden.

Wolfsburg (dpa) - Dieter Hecking musste nicht lange überlegen. Bei der Frage nach dem favorisierten Gegner des VfL Wolfsburg für die Relegation schloss der Trainer einen Verein ohne großes Zögern aus. «Die Frage wird gleich kommen, ja, ich weiß sie jetzt schon. Und nein, ich will nicht nach Hannover», sagte der 61-Jährige nach dem 3:1 beim FC St. Pauli, das für den Kiez-Club den Abstieg bedeutete. Und für Hecking und den VfL zwei Chancen brachte, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Nun tritt der Bundesligist zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im ungeliebten Saisonverlängerungsmodus gegen einen Zweitligisten an. Und Heckings Ex-Club Hannover 96, für den er einst spielte und den er drei Jahre trainierte, gehörte zunächst zu den drei möglichen Gegnern.

Hecking: «Brutal fokussiert sein»

Zu viel wollte sich der Coach aber nach dem erfolgreichen Abstiegsduell am Millerntor nicht mit möglichen Konstellationen befassen. «Wir brauchen gar nicht zu gucken, wer der Gegner wird. Ich glaube, dass alle drei richtig gute Qualität haben, die da in der Verlosung sind», sagte er. «Das werden keine leichten Spiele. Wir müssen zweimal brutal fokussiert sein in unserer Spielanlage. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, die Liga zu halten.»

Wolfsburg-Coach Dieter Hecking. Foto: Christian Charisius/dpa

Die erste Relegation-Herausforderung steht am Donnerstagabend bevor, die zweite Begegnung gegen den Drittplatzierten der 2. Liga folgt vier Tage später.

Die Spieler wurden von Hecking mit einem freien Tag am Sonntag belohnt. Montagnachmittag wird wieder trainiert. Dienstag plant der Club eine Veranstaltung gemeinsam mit den Familien der Spieler. Hecking will «einfach alle mit ins Boot nehmen jetzt in der Situation, dass wir Geschlossenheit haben».

Die Geschlossenheit im Club hatte er zuletzt in einer chaotischen Saison mit zwei Trainerwechseln und einem Wechsel in der sportlichen Führung ein Stück weit zurückgebracht. Der Club profitierte auch von der Lockerheit und Gelassenheit des erfahrenen Trainers.

Gerhardt erlebte Relegation schon zweimal

Auf Nervenstärke setzt Hecking nun auch bei seinen erfahrenen Profis. Yannick Gerhardt etwa. Der Mittelfeldspieler kennt sich aus mit der Relegation. Während seiner bald zehnjährigen Zugehörigkeit zum VfL spielte der Club bereits zweimal die Saison-Verlängerung. 2017 erlebte Gerhardt, wie die Niedersachsen das Landesduell gegen Braunschweig für sich entschieden. Ein Jahr später beim erneuten Relegationserfolg gegen Kiel blieb er ohne Einsatz auf der Bank.

«Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, was Relegation angeht», sagte der 32-Jährige. Gerhardt setzt vor allem auf die lautstarke Unterstützung der Fans wie in Hamburg und die neu entfachte Geschlossenheit. «Der Support war brutal», sagte er. «Daran merkt man, dass wir nicht abgeschrieben sind. Ganz im Gegenteil: Wir halten zusammen. Und das zeigt dann auch, dass wir sehr gute Chancen haben, in der Relegation zu bestehen.»

Fans des VfL Wolfsburg feiern in Hamburg ihre Mannschaft. Foto: Christian Charisius/dpa

Dabei war die Unterstützung nicht selbstverständlich, denn der Club hat angesichts von 29 Punkten die schlechteste Saison seiner Bundesliga-Geschichte gespielt. Mehrmals entlud sich in den vergangenen Monaten der Fan-Frust.

Für das Hinspiel der Relegation muss Hecking auf den brasilianischen Defensiv-Abräumer Vinicius Souza verzichten, der Gelb-gesperrt fehlen wird. Auch der erfahrene Rekordspieler Maximilian Arnold wird wegen seiner Leistenprobleme in beiden Spielen nicht zur Verfügung stehen.

Hecking setzt umso mehr auf sein dänisches Duo Joakim Maehle und Christian Eriksen. Vor allem Routinier Eriksen gehörte gegen die über weite Strecken zu wehrlosen und fehleranfälligen Hamburger zu den besten Wolfsburgern.

Eriksen: «Wir nehmen das Spiel sehr ernst»

Von Hecking gab es ein Extralob: «Die beiden haben es wirklich in die Hand genommen», sagte er. «Das zeichnet die Mannschaft gerade aus, dass sie diesen Leuten folgt und ich gar nicht so viel sagen brauche manchmal, sondern die mit ihrer Autorität und Aura kriegen das schon geregelt.»

Der Doppel-A-Faktor wird nun in der Relegation gefragt sein. «Normalerweise ist man, wenn man aus der 1. Bundesliga gegen die 2. Bundesliga spielt, wohl der Favorit», sagte Eriksen. Doch der 34 Jahre alte Routinier wies darauf hin, dass die Wolfsburger in dieser Saison in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Kiel ausgeschieden waren. «Daher wissen wir, dass es ein ernstzunehmender Gegner sein wird. Also ja, wir nehmen das Spiel sehr ernst», stellte er klar.