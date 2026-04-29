Maximilian Arnold ist das Gesicht des VfL Wolfsburg. Doch im Abstiegskampf muss der Club auf den Rekordspieler des Clubs verzichten.

Wolfsburg (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Saisonendspurt auf Kapitän Maximilian Arnold verzichten. Der Rekordspieler des VfL hat seit Wochen Probleme im Leistenbereich.

Am Sonntag habe der 31-Jährige im Training «einen Rückschlag erlitten, so dass wir gemeinsam in Absprache mit den Ärzten entschieden haben, auch im Hinblick auf die neue Saison, ihn jetzt besser ganz rauszunehmen», wurde Trainer Dieter Hecking zitiert.

400 Bundesliga-Spiele für den VfL

Beim 2:1 bei Union Berlin vor knapp anderthalb Wochen absolvierte Arnold als Einwechselspieler seinen 400. Bundesliga-Einsatz für die Niedersachsen. In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler in 25 Ligapartien zum Einsatz. Vereinzelt war er wegen Leistenproblemen nicht Teil des Kaders gewesen.

«Wer mich kennt, der weiß, wie hart es für mich ist, der Mannschaft in dieser schwierigen Phase jetzt nicht mehr helfen zu können», sagte Arnold. «Ich werde trotz meines Reha-Programms nah bei der Mannschaft sein, um sie weiterhin für unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu unterstützen.»

2009 war Arnold in die VfL-Jugend gewechselt. Im November des vergangenen Jahres verlängerte er seinen Vertrag noch einmal bis Ende Juni 2028.