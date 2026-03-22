Bundesliga Wolfsburg-Abstieg naht: Aufrappeln, aufstehen, ranrobben

VfL Wolfsburg - Werder Bremen
Der Abstieg droht: Die Spieler des VfL Wolfsburg nach dem 0:1 gegen Werder Bremen.

Nach dem 0:1 gegen Werder Bremen schwinden die Wolfsburger Hoffnungen auf den Klassenverbleib immer weiter. Konkurrent St. Pauli kann heute für den nächsten Rückschlag sorgen.

Wolfsburg (dpa) - Der erste Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg rückt immer näher. Sollte der FC St. Pauli heute sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN), würde der Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte anwachsen.

«Ich gehe immer vom Negativsten aus: Dass St. Pauli gewinnt», sagte VfL-Trainer Dieter Hecking nach dem eigenen 0:1 (0:0) gegen Werder Bremen. Der Tabellenvorletzte ist jetzt seit zehn Spielen sieglos. Auch die Rückkehr von Hecking hat sich nach zwei Spielen mit nur einem Punkt noch nicht ausgezahlt.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen
Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking tröstet den Japaner Kento Shiogai nach dem 0:1 gegen Werder Bremen.

«Dieter ist der richtige Mann jetzt für die Situation – auch wenn es heute weh tut und enttäuschend ist», sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler nach dem Werder-Spiel.

Über die Situation im Abstiegskampf sagte der Schweizer: «Bis es nicht mehr möglich ist - bis dahin werden wir weitermachen.» Die Devise sei: «Wieder aufrappeln, aufstehen und versuchen, uns wieder ranzurobben. Es werden weniger Spiele, weniger Chancen. Aber es ist noch nicht alles verloren.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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