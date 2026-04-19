Finn Dahmen hält Augsburg mit spektakulären Paraden in Leverkusen im Spiel. Nicht nur sein Trainer sieht ihn daher als Kandidaten für die Nationalmannschaft und die anstehende Fußball-WM.

Leverkusen (dpa) - Nach der Gala-Vorstellung von Finn Dahmen beim Sieg gegen Bayer Leverkusen hat Augsburgs Trainer für eine Nominierung des Torhüters für die Nationalmannschaft plädiert. «Ich würde mich mega für Finn freuen, wenn man so die letzten Wochen anschaut, was der an Paraden gemacht hat, dass es für ihn nach der Saison auch zum anstehenden Turnier weitergeht», sagte Manuel Baum nach dem 2:1 beim Vizemeister.

«Ich denke, der hätte alle Berechtigung von der Leistung, die er jetzt gerade bringt, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Das unterstreicht er Woche für Woche und auch heute wieder», betonte Baum nach seiner 100. Bundesliga-Partie als Trainer für Augsburg. Der 28-jährige Dahmen hatte seine Mannschaft mit zahlreichen starken Paraden immer wieder vor dem Rückstand bewahrt und die Leverkusener zur Verzweiflung gebracht.

Teamkollege über Dahmen: «Nationaltorhüter»

Selbst ein rettender Kopftreffer und eine anschließende Behandlungspause brachten den Schlussmann nicht aus dem Rhythmus. «Ich glaube, wenn man heute ein Highlight-Video von Finn machen würde, wird das wahrscheinlich zehn Minuten dauern. Er hatte einen mega Anteil an dem Ganzen heute», befand sein Coach. Auch Dahmens Teamkollege Cedric Zesiger fand klare Worte: «Nationaltorhüter für mich», erklärte er auf die Frage nach dem Keeper.

Im vergangenen Jahr wurde Dahmen mehrfach in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen und galt als klare Nummer drei hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel. Zuletzt erhielt jedoch Bayern Münchens Torwart Jonas Ulbrig den Vorzug und wurde als Nummer drei nominiert.

Mit den Torwarttrainern beim DFB sei er in ständigem Austausch, man werde dann sehen, wie für die WM entschieden werde, sagte Dahmen im Streamingdienst DAZN. Zur Partie in Leverkusen erklärte er: «Ein typisches Torwart-Spiel, vielleicht nicht der ganz verdiente Sieger, aber ich glaube, in so einer Saison gleicht sich das aus.»