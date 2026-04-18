Weniger als zwei Monate vor der WM verletzt sich Serge Gnabry schwer. Die Bayern sprechen von einer «längeren Zeit».

München (dpa) - Serge Gnabry vom FC Bayern muss um seine WM-Teilnahme bangen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zog sich «einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel» zu. Das teilte der deutsche Rekordmeister aus München weniger als 24 Stunden vor der möglichen erneuten Titelkrönung in der Bundesliga mit. Mit einem Remis gegen den VfB Stuttgart an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wäre den Bayern der 35. Meistertitel vier Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen.

Wettlauf gegen die Zeit?

Die schwere Verletzung von Gnabry dürfte die Vorfreude auf die Krönung dämpfen. Der FC Bayern München müsse «für längere Zeit» auf ihn verzichten, hieß es in der Mitteilung am Samstagabend. Wann genau und wie der 59-malige Auswahlspieler die Verletzung erlitten hat, war zunächst nicht klar.

Für die DFB-Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt die WM-Endrunde am 14. Juni gegen Curaçao. Weitere Gegner sind am 20. Juni die Elfenbeinküste und am 25. Juni Ecuador.