Wolfsburg (dpa) - Trainer Oliver Glasner hat nach dem letzten Saisonspiel gegen Mainz 05 zum ersten Mal seinen möglichen Abschied vom VfL Wolfsburg angedeutet. „Ich kann hier und heute bestätigen, dass ich einen Vertrag bis 2022 habe. Alles andere wird die Zukunft zeigen“, sagte der Österreicher.

In den nächsten Tagen werde es ein Gespräch mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer geben. „Natürlich werden wir uns über verschiedenste Dinge unterhalten. Sollte sich an meiner persönlichen Situation etwas ändern, werden wir das zügig mitteilen“, sagte Glasner. „Ich blicke jetzt voller Stolz auf diese Saison zurück. Das andere lasse ich auf mich zukommen.“

Der 46-Jährige führte den VfL in dieser Saison in die Champions League. Trotzdem wird schon seit Wochen über eine Trennung in diesem Sommer spekuliert, weil das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke offenbar belastet ist.

