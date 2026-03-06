Manuel Neuer steht beim Comeback gegen Gladbach nur 45 Minuten im Tor. Dann muss er erneut raus. Die Schwere der Blessur bleibt zunächst offen.

München (dpa) - Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat sich bei seinem Comeback erneut an der Wade verletzt. Der bald 40 Jahre alte Torhüter blieb beim 4:1 des Tabellenführers in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit in der Kabine. Die genaue Schwere der erneuten Blessur ist vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstag bei Atalanta Bergamo noch offen.

Es sei erneut «die Wade», berichtete Bayerns Sportvorstand Max Eberl kurz nach der Partie am Freitagabend. «Mal schauen, was es ist.» Man hoffe nicht, dass es schlimmer ist, sagte Eberl: «Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe kein frisches Update. Vielleicht ist es auch nur eine Verhärtung.»

Kompany will nicht spekulieren

Trainer Vincent Kompany berichtete, dass Neuer etwas «gespürt» habe an der Wade. «Ich will nicht zu viel spekulieren», sagte er beim TV-Sender Sky. Neuer hatte sich vor drei Wochen beim Auswärtssieg in Bremen einen Muskelfaserriss an der linken Wade zugezogen. Gegen Gladbach kehrte er ins Tor zurück, musste aber wie schon in Bremen wieder zur Pause von Jonas Urbig ersetzt werden.

Nationalspieler Leon Goretzka sagte bei Sky, dass er eher von «einer Vorsichtsmaßnahme» bei Teamkollege Neuer ausgehe.