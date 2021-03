Köln/Bremen (dpa) - Fußball-Profi Leonardo Bittencourt von Werder Bremen hängt noch immer an seinem ehemaligen Club und nächsten Gegner 1. FC Köln.

„Ich habe bei Werder einen Vertrag, aber natürlich kann ich mir vorstellen, noch mal für den FC zu spielen. Köln ist für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Wir haben ein Haus in Köln, meine Eltern leben ebenfalls in der Stadt. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, da kann noch viel passieren“, sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview des „Kölner Stadt-Anzeigers“.

Bittencourt spielte von 2015 bis 2018 in Köln, ehe er nach einer Saison bei 1899 Hoffenheim zu Werder wechselte. An diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) treffen beide Clubs im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga aufeinander.

„Gewinnen wir, sind wir acht Punkte vor dem FC. Verlieren wir, ist der FC nur noch zwei Punkte hinter uns“, sagte der frühere deutsche U21-Nationalspieler. „Aber auch nach dem Spiel am Sonntag ist gar nichts entschieden. Die letzten acht Teams in der Tabelle werden den Kampf um den Klassenerhalt unter sich ausmachen, und dieser könnte bis zum letzten Spieltag anhalten.“

