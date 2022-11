Werder Bremen muss in den restlichen drei Bundesliga-Partien bis zur WM-Pause auf Felix Agu verzichten. Der Außenverteidiger (23) fällt wegen Problemen an der Patellasehne aus, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Bremen (dpa) - „Felix machen die Probleme schon etwas länger zu schaffen, er hat in den letzten Wochen aber auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte Werder-Coach Ole Werner. „Jetzt ist es aber an der Zeit, ihm die Pause zu geben, damit er im neuen Jahr wieder dabei sein kann.“ Agu kam bei den Grün-Weißen bislang zu drei Kurzeinsätzen.