Zum ersten Mal seit dem Tod von Willi Lemke trägt Werder Bremen wieder ein Heimspiel aus. Mit einer großen Choreographie und einem Sondertrikot wird im Weserstadion an den Ex-Manager erinnert.

Bremen (dpa) - Spieler und Fans von Werder Bremen haben beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund noch einmal an den früheren Werder-Manager Willi Lemke erinnert. Vor dem Anpfiff wurde im Fanblock eine große Choreographie mit der Botschaft «Wille Lemke unvergessen» hochgezogen.

Die Spieler liefen dazu in Sondertrikots mit einem Aufnäher «Danke Willi» auf. Lemke war am 12. August im Alter von 77 Jahren gestorben. In seiner Zeit als Manager von 1981 bis 1999 gewannen die Bremer unter anderem zweimal die deutsche Meisterschaft sowie den Europapokal der Pokalsieger.