Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat Jens Stage vom FC Kopenhagen geholt. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung an die Weser.

Bremen (dpa) - Der Däne begleitet die Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich, wie die Bremer bekanntgaben. Zu den Wechseldetails vereinbarten beide Fußball-Clubs Stillschweigen.

Zudem teilte Werder mit, dass Oliver Burke kommt. Man habe mit dem englischen Zweitligisten Sheffield United eine grundsätzliche Einigung über den Wechsel erzielt. Es seien nur noch letzte Formalitäten zu klären. Geplant ist, dass der Angreifer mit den Grün-Weißen ins Trainingslager fährt. Der 25 Jahre alte Mittelstürmer hat in der vergangenen Saison in 16 Spielen der zweiten englischen Fußball-Liga zwei Tore erzielt. Vor sechs Jahren war er bereits in der Bundesliga aktiv. Damals stand er für eine Saison bei RB Leipzig unter Vertrag, konnte dort aber nicht überzeugen und wechselte zu West Bromwich Albion.

Stage, der bereits einmal für die dänische Nationalmannschaft auflief, hat für Kopenhagen in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Pflichtspiele absolviert. Im Mai 2016 debütierte er bei Aarhus GF in der ersten dänischen Liga und wechselte 2019 zum Hauptstadtclub. Für beide Mannschaften erzielte er 32 Treffer bei insgesamt 206 Profi-Einsätzen.

„Er ist physisch gut, fußballerisch gut ausgebildet und bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel direkt helfen kann“, sagte Trainer Ole Werner.