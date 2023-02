Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Julian Weigl hat sich zu seiner Verletzung beim umjubelten Heimsieg gegen den FC Bayern München geäußert.

Mönchengladbach (dpa) - «Manchmal liegen Freude und Leid nah beieinander», schrieb der 27-Jährige in den sozialen Netzwerken an die Fans gerichtet: «Ich falle leider die nächsten Wochen aus. Danke für eure zahlreichen Genesungswünsche.»

Zuvor hatte der Club mitgeteilt, dass sich Weigl beim 3:2 am vergangenen Samstag gegen die Bayern eine Syndesmose-Teilruptur zugezogen habe und in den kommenden Wochen fehlen werde. Der aktuell von Benfica Lissabon aus Portugal ausgeliehene Profi war bei einem Zweikampf umgeknickt und musste in der 90. Minute ausgewechselt werden, nachdem er erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war.