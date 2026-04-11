Ein medizinischer Notfall überschattet die zweite Halbzeit des Bundesliga-Spiels zwischen Dortmund und Leverkusen. Beide Fangruppen verhalten sich im Anschluss ruhig.

Dortmund (dpa) - Beim Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist es zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne gekommen. «Aufgrund einer Reanimation im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, gibt es hier aktuell keinen organisierten Support von beiden Fanlagern», teilte der BVB via X mit. Zuvor hatte ein Vereinssprecher bei Sky den Zwischenfall bestätigt.

Beide Fangruppen stellten nach der Halbzeit die Unterstützung und die Gesänge ein und verhielten sich ruhig. Weitere Details zu dem Vorfall und zum Zustand der Person waren zunächst nicht bekannt.

Erst vor einer Woche hatte es einen Notfall auf der Tribüne beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln gegeben. Der 87 Jahre alte Mann starb in der Folge. Der Eintracht-Fan hatte vor Ort zwar noch erfolgreich reanimiert werden können, «war aber im weiteren Verlauf nicht mehr zu stabilisieren», wie die Eintracht zwei Tage nach dem Vorfall mitteilte.