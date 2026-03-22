Bundesliga Wegen Beier: Kovac kritisiert Bundestrainer

Borussia Dortmund - Hamburger SV
Maximilian Beier gehört für Dortmunds Trainer Kovac in die Nationalelf und zur WM.

Die Nichtberücksichtigung von Maximilian Beier für die Nationalmannschaft stößt bei BVB-Coach Niko Kovac auf Kritik. Mit Blick auf die WM wagt Kovac eine Prognose.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat kein Verständnis für die Nichtberücksichtigung von Maximilian Beier für die Fußball-Nationalmannschaft. «Ich persönlich hätte ihn mitgenommen, aber ich bin nicht der Bundestrainer», sagte Kovac nach dem 3:2 (0:2) des BVB am Samstag gegen den Hamburger SV. «Ich denke, es gibt viele, viele Gründe. Sehr viel mehr Gründe als nicht. Aber der Bundestrainer entscheidet.»

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann den 23 Jahre alten Angreifer nicht in den Kader berufen. Beier zählt seit Wochen zu den auffälligsten BVB-Spielern und hatte gegen den HSV zwei Elfmeter herausgeholt. «Seine Leistung spricht für sich», meinte Kovac. «Aber ich glaube daran, dass er zur WM fährt. Denn so etwas brauchen wir bei einer WM.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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