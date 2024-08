Nach Waldemar Anton verpflichtet Borussia Dortmund einen weiteren deutschen Fußball-Nationalspieler. Pascal Groß wechselt zum BVB. Die Verantwortlichen erhoffen sich viel von dem Neuzugang.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 33-Jährige vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Groß reist den Angaben zufolge jetzt mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz).

Laut dem TV-Sender Sky bezahlen die Dortmunder 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni für Groß. Der Verein selbst äußerte sich nicht zu einer Ablöse.

«Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben», sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken.

Sportdirektor Kehl: Ein «Schlitzohr»

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte, dass Groß ein «Schlitzohr» sei und in vielen Räumen Torgefahr ausstrahle. «Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern und uns mit seinem Siegeswillen und seiner Persönlichkeit verstärken wird.»

Für Groß ist es nach sieben Jahren in England eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für den FC Ingolstadt spielte. Sein Debüt in der Bundesliga gab er 2009 für die TSG 1899 Hoffenheim.

Nach Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart) ist Groß der dritte große Transfer der Dortmunder in diesem Sommer. Er komplettiert damit beim BVB das Mittelfeld um seinen Nationalmannschaftskollegen Emre Can.