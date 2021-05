Dortmund (dpa) - Hans-Joachim Watzke geht weiter vom Verbleib von Trainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund aus.

„Ich glaube nach wie vor, dass er beim BVB bleiben möchte“, sagte der Geschäftsführer des westfälischen Fußball-Bundesligisten der „WAZ“. Terzic wisse aber, dass er auf die Verantwortlichen zukommen könne, wenn er sich verändern wolle, hieß es.

Der Coach hatte den BVB in der abgelaufenen Saison nach dem Aus für Lucien Favre übernommen und zum Pokal-Sieg sowie in die Champions League geführt. In der neuen Saison soll er dem künftigen Chefcoach Marco Rose als Co-Trainer zuarbeiten.

Ein Abschiedsspiel soll es unterdessen für mehrere verdiente Profis geben. „Es ist eine Idee und unser Wunsch, dass im kommenden Jahr die Profimannschaft gegen das Doublesieger-Team von 2012 spielt“, sagte Watzke. „Ich hoffe, das lässt sich umsetzen. Wir möchten all diese Spieler vor unseren Fans verabschieden, und ich weiß schon von vielen der Jungs, dass sie sich sehr über eine solche Partie sehr freuen würden.“ Geehrt werden könnten dann Marcel Schmelzer, Kevin Großkreutz, Lukasz Piszczek und Sven Bender.

