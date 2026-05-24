Bundesliga Warum Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert

FC Bayern München
Das Supercup-Finale 2025 gewannen die Bayern gegen den VfB Stuttgart. (Archivbild)

Rekordsieger Bayern München und Borussia Dortmund spielen am 22. August um den Supercup. Der Austragungsort ist noch offen.

Berlin (dpa) - Der Pokalsieg des FC Bayern München hat Borussia Dortmund die Chance auf den Supercup eröffnet. Als deutscher Meister waren die Münchner bereits für diesen Wettbewerb gesetzt. Hätte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gewonnen, wäre er Bayern-Gegner im Supercup geworden. Durch den Erfolg der Münchner spielt Vizemeister BVB nun um die Trophäe. Letztmals gab es dieses Duell im August 2021, damals gewann der FC Bayern mit 3:1.

Ein Termin steht bereits fest. Der Franz Beckenbauer Supercup 2026 wird am Samstag, 22. August, ausgetragen und findet damit am Wochenende der ersten DFB-Pokalrunde statt.

Finanziell lukrativ

Der Supercup ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen. Der Austragungsort ist laut Deutsche Fußball Liga bisher nicht final bestimmt und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Borussia Dortmund
Die Fans von Borussia Dortmund dürfen sich auf den Supercup freuen. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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