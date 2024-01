Großes Pech für die unglücklichen Kölner: Zwei wichtige Offensivspieler fallen länger aus. Den Club trifft das aus mehreren Gründen besonders hart.

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss weitere personelle Rückschläge hinnehmen und mehrere Wochen auf die Offensivspieler Luca Waldschmidt und Davie Selke verzichten.

Waldschmidt hatte sich im Abschlusstraining am Freitag vor der Partie gegen den 1. FC Heidenheim verletzt und kam am Samstag beim 1:1 nicht zum Einsatz. Eine weitere Untersuchung ergab, dass das Wadenbein angebrochen ist. Der 27-Jährige ist seit Saisonbeginn bei den Rheinländern unter Vertrag und erzielte in bislang 15 Bundesligaspielen für die Kölner zwei Tore.

Auch bei Torschütze Selke, der in der 71. Minute ausgewechselt wurde, ergab die MRT-Untersuchung eine Verletzung am linken Fuß. Der in dieser Saison beste Torschütze des Tabellen-Vorletzten fehlt ebenfalls einige Zeit, teilte der Club mit.

Für die Kölner ist der Ausfall der beiden Angreifer aus mehreren Gründen besonders bitter. In Mark Uth hatte sich vor einer Woche ein weiterer Offensivspieler am Knie verletzt und fällt länger aus. Hinzu kommt, dass der Verein nach einer vom Internationalen Sportgerichtshof Cas verhängten Transfersperre sowohl in der Winterpause als auch im kommenden Sommer keine neuen Spieler verpflichten darf und damit vorerst keinen Ersatz holen kann.