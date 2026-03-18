Bundesliga VW will VfL Wolfsburg auch im Abstiegsfall unterstützen

Oliver Blume
VW-Chef Oliver Blume (M) beim Heimspiel des VfL Wolfsburg. (Archivbild)

Dem VfL Wolfsburg droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Würde danach der Volkswagen-Konzern sein Geld zurückziehen? Der VW-Boss äußert sich klar.

Wolfsburg (dpa) - Der Volkswagen-Konzern will den VfL Wolfsburg auch im Fall eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga weiter unterstützen. «Der VfL Wolfsburg hat große Bindungskraft für die Menschen in Stadt und Region. Der Verein ist fester Teil von Volkswagen - wir stehen hinter dem sportlichen Engagement», sagte VW-Konzernchef und VfL-Aufsichtsrat Oliver Blume in einem Interview der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».

Als Tabellen-17. droht dem VfL der erste Abstieg seit der Bundesliga-Premiere 1997. Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH gehört Volkswagen zu 100 Prozent. Der Konzern unterstützt die Profifußball-Gesellschaft, zu der auch das Frauen-Team gehört, mit mehr als 70 Millionen Euro pro Jahr. Darunter fallen verschiedene Posten wie das Trikotsponsoring oder die Namensrechte am Stadion.

Dem WAZ-Bericht zufolge würde VW diese Summe im Fall eines Abstiegs anpassen. Blume selbst hatte in der vergangenen Woche bei RTL/NTV gesagt: «Wir werden am Saisonende alles auf den Prüfstand stellen. Ich denke, das ist nur gerecht, so etwas zu tun.» Trotzdem würde eine reduzierte VW-Unterstützung in der 2. Bundesliga immer noch ausreichen, um den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel auszugeben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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