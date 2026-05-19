Bundesliga Vor Relegation: Hecking nerven Finanz-Vergleiche

Dieter Hecking
Dieter Hecking will den VfL Wolfsburg über die Relegation zum Klassenerhalt führen. (Archivbild)

Der VfL Wolfsburg geht als klarer Favorit in die Relegation. Auch, weil der VW-Club über deutlich mehr Geld verfügt als der SC Paderborn. Doch VfL-Coach Dieter Hecking warnt.

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking hat vor der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten SC Paderborn genervt auf den Hinweis der finanziellen Übermacht des VW-Clubs reagiert. «Das ist doch alles Alibi. Wenn dieser Kader so überragend wäre, wären wir nicht Sechzehnter geworden», sagte Hecking der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». Nach Berechnungen des Online-Portals «transfermarkt.de» liegt der Marktwert des VfL bei 234,6 Millionen Euro, der des SC Paderborn lediglich bei 40,58 Millionen Euro.

Hecking forderte in den beiden Spielen am Donnerstag und Montag vollen Fokus von seinem Team. «Wenn wir jetzt einen Meter weniger machen, dann wackelt das ganze Ding wieder», sagte Hecking, der den VfL aus fast aussichtsloser Lage noch in die Relegation geführt hatte. Dort soll nun der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga endgültig gesichert werden.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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