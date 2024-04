Der Wechsel von Paul Fernie von Wiesbaden nach Darmstadt sorgte für Irritationen. Nun fängt der Funktionär bei den Lilien noch vor dem Saisonendspurt an.

Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 startet kurz vor dem drohenden Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus mit einem neuen Sportdirektor.

Der von Zweitligist SV Wehen Wiesbaden zu den Lilien wechselnde Paul Fernie soll seine Arbeit bereits in der nächsten Woche aufnehmen, wie die Lilien mitteilten. Fernie (37) wird am kommenden Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Darmstadt vorgestellt.

Der Wechsel des Funktionärs war am Montag publik geworden und hatte beim SVWW für Irritationen gesorgt. «Wir sind von einem solchen Vorgehen natürlich überrascht und enttäuscht, gerade so kurz vor dem Saisonende in einer für den Verein sportlich anspruchsvollen Situation», hatte Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer gesagt. Fernie wurde umgehend freigestellt und kann nun früher nach Darmstadt wechseln.

Dort tritt er die Nachfolge von Carsten Wehlmann an. Der 51-Jährige hatte Ende des vergangenen Jahres sein Beschäftigungsverhältnis innerhalb der vereinbarten Fristen zum 31. März 2024 gekündigt und ist daraufhin von den «Lilien» freigestellt worden. Inzwischen ist Wehlmann als Geschäftsführer Sport und Vize-Präsident bei Holstein Kiel tätig.

Darmstadt (14 Punkte) hat in der Bundesliga kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib.