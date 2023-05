Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart findet wenig Gefallen daran, dass die Partien des 33. Spieltags der Fußball-Bundesliga mittlerweile über das Wochenende verteilt und nicht mehr zeitgleich am Samstagnachmittag ausgetragen werden.

Stuttgart (dpa) - «Ich weiß nicht, ob es sein muss», sagte der 41-Jährige, dessen Team im Abstiegskampf steckt und erst nach den Spielen der Konkurrenz am Sonntag bei Mainz 05 antritt.

«Für uns ändert es jetzt nichts in der Vorbereitung», erklärte der Coach der Schwaben. Er sagte aber auch: «Es geht ja nicht nur um die Situation unten, sondern auch um eine oben. Ich weiß nicht, ob es für den Reiz der Bundesliga wirklich sinnvoll ist – unabhängig von unserer Situation.» Es bringe ihm aber auch nichts, sich groß damit zu befassen, so Hoeneß weiter. «Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was wir in der Hand haben.»

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Partien des vorletzten Spieltags nicht mehr zeitgleich stattgefunden. Am 34. und damit letzten Spieltag ist das aber nach wie vor so.