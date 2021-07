Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Offensivspieler Chris Führich verpflichtet.

Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten SC Paderborn und unterschrieb bei den Schwaben einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Die Ablöse soll laut früheren Medienberichten bei etwa 2,5 Millionen Euro liegen.

Führich stieg in Tirol direkt in die Saisonvorbereitung mit der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ein. Für Paderborn erzielte er in der vergangenen Zweiliga-Saison in 34 Spielen 13 Tore und bereitete sieben weitere vor. In der Offensive hatte Stuttgart nach dem Verkauf des argentinischen Nationalstürmers Nicolas Gonzalez und dem Kreuzbandriss von Silas Katompa Mvumpa Handlungsbedarf.

