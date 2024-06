Die Kaderplanung des VfB Stuttgart schreitet voran. Vom FC Bayern kommt Außenbahnspieler Frans Krätzig für ein Jahr auf Leihbasis. Beide Clubs erhoffen sich viel davon.

München (dpa) - Der FC Bayern München hat Defensivspieler Frans Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen. Der 21-Jährige soll beim VfB in der kommenden Saison Erfahrungen in der Fußball-Bundesliga sowie in der Champions League sammeln, hieß es in der Vereinsmitteilung.

«Der VfB Stuttgart bietet ihm jetzt beste Möglichkeiten, um die nächste Stufe zu nehmen und sich im Profifußball weiter zu etablieren», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Der Außenbahnspieler hatte erst im vergangenen Sommer einen Profivertrag bei den Münchnern bekommen. Für den deutschen Rekordmeister kam er bislang siebenmal in Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt war er für rund ein halbes Jahr er an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen.

«Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerischen Fähigkeiten und die dazugehörige Mentalität mit, um dauerhaft den Sprung zum Bundesligaspieler zu vollziehen», sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.