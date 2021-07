Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat Timo Baumgartl als zehnten externen Neuzugang für die neue Saison verpflichtet.

Der Verteidiger wird vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausgeliehen, teilte Union am Donnerstag mit. Über den Zeitraum machte der Verein keine Angaben. Baumgartl hatte bereits am Dienstag in der Berliner Innenstadt den Medizincheck bei den Eisernen absolviert.

Baumgartl war zur Saison 2019/2020 vom VfB Stuttgart ins Nachbarland gewechselt und bestritt dort insgesamt 26 Spiele. Der deutsche Trainer Roger Schmidt, der im letzten Sommer das Team übernahm, setze Baumgartl in der letzten Saison nur in insgesamt acht Pflichtspielen ein. Für Stuttgart absolvierte der Abwehrspieler 86 Bundesliga- und 29 Zweitligaspiele.

