Bundesliga Verletzung im Training: Bayern-Star Kane muss aussetzen

Harry Kane
Harry Kane kann das Testspiel gegen Japan nicht bestreiten. (Archivfoto)

Eigentlich sollte Harry Kane im zweiten Testspiel seiner Engländer zum Einsatz kommen. Doch Nationaltrainer Thomas Tuchel muss kurzfristig auf ihn verzichten.

London (dpa) - Bayerns Stürmerstar Harry Kane fällt wegen einer im Training erlittenen Verletzung kurzfristig für das Testspiel seiner Engländer gegen Japan in London aus. Kane werde nach dem nicht näher erläuterten Zwischenfall vorsichtshalber geschont und weiter behandelt, wie der englische Verband vor der Partie am Abend im Londoner Wembley-Stadion mitteilte.

Der 32 Jahre alte Kane, der in 112 Länderspielen für die Three Lions 78 Tore erzielt hat, hatte am Freitag gegen Uruguay (1:1) planmäßig nicht zum Kader von Nationaltrainer Thomas Tuchel gezählt, sollte gegen Japan allerdings auflaufen.

Details zur Verletzung nannte der Verband nicht. Beim FC Bayern ist Kane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Gastspiel beim SC Freiburg gefordert. Am darauffolgenden Dienstag wartet das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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