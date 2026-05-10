Jonas Urbig stand in Wolfsburg im Mittelpunkt. Vor allem in der ersten Halbzeit brachte der junge Bayern-Torwart den Gegner zur Verzweiflung - und sich selbst für die WM in Position.

Wolfsburg (dpa) - Nachdem die Bayern auch im letzten Auswärtsspiel der Saison ungeschlagen geblieben waren, wusste Manuel Neuer, bei wem sich die Münchner bedanken mussten. Der nach dem geplatzten Champions-League-Traum dieses Mal pausierende Weltmeister-Torwart lief schnurstracks auf seinen Vertreter Jonas Urbig zu und gratulierte dem 22-Jährigen zur nächsten super Leistung in der Fußball-Bundesliga.

«Darüber habe ich mich sehr gefreut», sagte Urbig, der den deutschen Meister beim 1:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg im ersten Durchgang mit zahlreichen Weltklasse-Paraden vor einem Rückstand bewahrt hatte. «Jonas hat es heute wieder klasse gemacht», sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Urbigs Bewerbung

Zum 13. Mal vertrat Urbig den 40 Jahre alten Neuer in dieser Bundesliga-Saison. Auch in der Champions League und im DFB-Pokal stand der Youngster in dieser Spielzeit bereits zwischen den Pfosten und ersetzte Neuer. Tritt er bald auch in der Nationalmannschaft in dessen Fußstapfen?

Mit seiner Gala-Vorstellung in Wolfsburg sammelte Urbig weitere Pluspunkte im Rennen um einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer. Schon im März nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann Urbig für die beiden Testspiele in der Schweiz und gegen Ghana. Wegen einer Verletzung musste der Keeper damals wieder abreisen.

Anruf wäre willkommen

Für den Sommer hat sich Urbig bislang aber noch nichts vorgenommen, einen Anruf des Bundestrainers würde er nicht abwehren. «Ich gehe grundsätzlich gerne ans Telefon, egal wer anruft», sagte der Bayern-Torwart mit einem Schmunzeln. «Die WM ist noch ein paar Wochen hin. Bis dahin haben wir noch ein Heimspiel gegen Köln und das Pokalfinale – leider nicht das Champions-League-Finale. Erst danach würde ich mir Gedanken machen», sagte Urbig.

Oliver Baumann und Alexander Nübel dürften auf jeden Fall dabei sein, wenn Nagelsmann am 21. Mai seinen WM-Kader nominiert. Um den dritten Platz im Aufgebot für die Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli wetteifern Urbig und Augsburgs Finn Dahmen.

Lob von Matthäus

In Wolfsburg sammelte Urbig weitere Pluspunkte. «Urbig hat heute weltklasse gehalten», sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus als TV-Experte bei Sky. «Ich hoffe, Julian Nagelsmann schaut zu. Ein dritter Torhüter wird ja noch gesucht. Vor allem ist er noch ein junger, der die nächsten Turniere als Nummer eins oder zwei spielen könnte.»

Für Urbig ist das alles noch Zukunftsmusik - wie auch seine Rolle in der kommenden Saison. Diese hängt vor allem davon ab, ob Neuer noch ein Jahr dranhängt. Freund kündigte in Wolfsburg erneut an, dass es «zeitnah» eine Entscheidung in dieser Causa geben werde. Klar sei auf jeden Fall, dass Urbig auch in der Spielzeit 2026/27 seine Einsätze bei den Münchner bekommen soll. Schließlich sorgte die Arbeitsteilung zwischen Neuer und Urbig dafür, dass der 22-Jährige eine tolle Entwicklung genommen hat - und bald vielleicht auch einen Anruf des Bundestrainers bekommt.