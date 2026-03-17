Bayerns Ärger über den Platzverweis von Luis Díaz schlägt hohe Wellen. Horst Heldt von Union Berlin glaubt jetzt, dass die Köpenicker die Leidtragenden sein werden.

München (dpa) - Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Union Berlin befürchtet, dass die massive Kritik des FC Bayern München an dem Platzverweis für Luis Díaz das Duell der beiden Clubs am Wochenende beeinflussen wird. «Das nächste Schiedsrichtergespann beim nächsten Spiel - ja Prost Mahlzeit - die haben es nicht einfach. Weil natürlich jede Situation ganz genau beäugt wird und begleitet wird. Und das ist nicht in Ordnung», sagte Heldt bei «Triple – der Hagedorn-Fußballtalk» bei Sky vor dem Auswärtsspiel der Köpenicker in München am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga.

Die Bayern hatten gegen die Gelb-Rote Karte für Díaz in der Bundesliga-Partie bei Bayer Leverkusen Einspruch eingelegt. Dieser wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes aber zurückgewiesen. Der Kolumbianer fehlt damit gegen Union gesperrt.

Hoeneß in Rage nach Platzverweis

Díaz hatte wegen einer vermeintlichen Schwalbe seine zweite Gelbe Karte der Partie gesehen. Im Nachgang übten die Bayern heftige Kritik an den Unparteiischen. «Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe», schimpfte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei «Bild». Und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen forderte via Sky vom DFB, «das Niveau der Leistungen seiner Schiedsrichter zu verbessern».

Es habe einen «anderen Aufschlag, wenn sich die Bayern öffentlich zu solchen Themen äußern», sagte Heldt. Man werde die Leidtragenden sein, so der 56-Jährige. «Es gibt immer Situationen, in denen sich Vereine über Entscheidungen aufregen. Aber das ist kein Vergleich.»