Berlin (dpa) – Dirk Zingler bleibt Präsident des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Der 56-Jährige, der den Verein seit dem Sommer 2004 führt, wurde vom Aufsichtsrat des Clubs für eine weitere Amtszeit bestellt, wie Union mitteilte. Die neue Amtszeit des Präsidiums beginnt satzungsgemäß am 1. Juli 2021 und endet am 30. Juni 2025.

In die Amtszeit von Zingler fällt der Aufstieg des Vereins von der Oberliga bis in die Bundesliga sowie der Ausbau des Stadion An der Alten Försterei zu einer Bundesliga-Arena für 22.012 Zuschauer.

