Im dänischen Tor muss Frederik Rönnow meist der Nummer eins Kasper Schmeichel den Vortritt lassen. Damit ist nun Schluss. Stattdessen will der Däne nun all seine Kraft in den Verein stecken.

Kopenhagen (dpa) - Union Berlins Torwart Frederik Rönnow beendet seine Nationalmannschaftskarriere. Nach längeren Überlegungen habe er sich dazu entschlossen, nicht mehr für die dänische Nationalelf aufzulaufen, teilte der 32-Jährige via Instagram mit.

Er habe es immer genossen, Teil der Nationalmannschaft zu sein, und es als große Ehre betrachtet, sein Land zu vertreten. Nun soll der Fokus ganz auf dem Fußball-Bundesligisten Union und seiner Familie liegen. «Ich werde jetzt all meine Energie in meinen Verein stecken und freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben», schrieb der Keeper.

Rönnow hat für die Dänen seit seinem Debüt im Sommer 2016 insgesamt 10 A-Länderspiele bestritten - keine dieser Begegnungen hat Dänemark mit ihm zwischen den Pfosten verloren. Meist musste er aber der unangefochtenen Nummer eins der Mannschaft, Kasper Schmeichel (Celtic Glasgow), den Vortritt lassen.

«Du bist im Laufe so vieler Jahre ein absolut fantastischer Teamkollege gewesen», schrieb Schmeichel unter Rönnows Beitrag. «Es ist eine wahre Freude gewesen.»