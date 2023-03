Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Experte Lothar Matthäus hat Jamal Musiala in die Nähe von Lionel Messi gerückt. Wie kann er nur?

Der frühere Weltklasse-Fußballer Lothar Matthäus hat sich in all den Jahren als Experte bei Sky profiliert. Was er sagt, hat in den allermeisten Fällen Hand und Fuß. Matthäus