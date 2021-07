Wolfsburg (dpa) - U21-Europameister Lukas Nmecha steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zum VfL Wolfsburg.

Der Fußball-Bundesligist hatte den 22 Jahre alten Angreifer bereits 2019 für ein halbes Jahr von Manchester City ausgeliehen. Jetzt soll Nmecha fest verpflichtet und möglicherweise schon am Wochenende in das Trainingslager der Wolfsburger in Bad Waltersdorf in Österreich mitgenommen werden.

Nmecha erzielte im Juni bei der U21-Europameisterschaft das entscheidende Tor für das DFB-Team im Finale gegen Portugal und war mit vier Treffern der beste Torschütze des gesamten Turniers. Der gebürtige Hamburger wurde in der Jugendabteilung von Manchester City ausgebildet und nach seiner ersten Zeit in Wolfsburg noch einmal an den FC Middlesbrough und zuletzt den RSC Anderlecht ausgeliehen. In der Bundesliga wurde er zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht.

Van Bommel für kürzere Transferphase

Indes ist Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel dafür, Spielertransfers nach dem Beginn einer Saison nicht mehr zu erlauben. „Man kann am Anfang der Saison noch Spieler kaufen und verkaufen. Das ist eigentlich komisch. Das Transferfenster am ersten Spieltag zu schließen, wäre doch gut“, sagte der 44 Jahre alte Niederländer.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-391114/3