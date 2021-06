Köln (dpa) - U21-Europameister Salih Özcan hat seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln etwas überraschend verlängert. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzeichnete nach Vereinsangaben einen neuen Kontrakt bis 30. Juni 2023.

Der gebürtige Kölner war im Alter von neun Jahren zum FC gewechselt und spielt seither bis auf eine Leihe an Holstein Kiel in der Saison 2019/20 für den Club. Nachdem Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung im Winter gescheitert waren, schien der Abschied beschlossen. Besiktas Istanbul und die Glasgow Rangers galten als Interessenten. Der neue Trainer Steffen Baumgart soll Özcan letztlich vom Bleiben überzeugt haben.

„Unabhängig von der Tatsache, dass hier meine Heimat ist, haben mich besonders die Gespräche mit Steffen Baumgart und allen FC-Verantwortlichen davon überzeugt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist“, sagte Özcan.

In der vergangenen Bundesliga-Saison kam Özcan zu 28 Einsätzen. Insgesamt spielte er für den FC bisher 64 Mal in der ersten und 15 Mal in der 2. Bundesliga. „Salih ist eine absolute Integrationsfigur für den FC. Er ist hier geboren, hat seine fußballerischen Wurzeln in Köln und identifiziert sich total mit dem Club. Er passt perfekt in das Spielerprofil, womit wir zukünftig arbeiten wollen. Ich bin davon überzeugt, dass er seine Qualitäten beim FC noch viel häufiger und stärker auf den Platz bringen kann als bisher“, sagte Baumgart.

