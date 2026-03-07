Die Spieler liefern sich ein Handgemenge, die Fans schießen Leuchtraketen Richtung Platz. Und die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg gehen auf Tauchstation.

Wolfsburg (dpa) - Tumulte, Pyrotechnik und Trainerdiskussion: Unmittelbar nach dem verlorenen Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV (1:2) hat sich beim VfL Wolfsburg eine hochbrisante Abstiegsstimmung verbreitet. Nach dem Schlusspfiff kam es zu einer Rudelbildung von Spielern auf dem Rasen, der Wolfsburger Ersatztorwart Marius Müller sah die Rote Karte. Im Wolfsburger Fanblock wurde Pyrotechnik gezündet, einige Fackeln flogen auch Richtung Platz.

«Es war absolut kein schöner Moment. Alle, die die es mit dem VfL Wolfsburg halten, sind frustriert», sagte Kapitän Maximilian Arnold bei DAZN. Es sei nicht schön in der Kabine gewesen, verriet der Mittelfeldspieler: «Ich glaube, heute schläft keiner, weil es ziemlich weh tut.» Bei seinem Sky-Interview wurde Arnold durch Zwischenrufe von den Rängen gestört.

Tumulte nach dem Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Hamburger SV Foto: Andreas Gora/dpa

«Da sind Dinge gefallen, die definitiv unter der Gürtellinie sind», sagte der HSV-Coach Merlin Polzin bei DAZN über die Szenen unmittelbar nach dem Spiel: «Natürlich ist das nie schön.» Der deutsche Fußball lebe von der Emotionalität, «wenn man dann unzufrieden ist mit der Leistung, die gezeigt wird, dann entlädt sich das vielleicht irgendwann», sagte Polzin: «Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass der VfL sich fängt.»

Die Wolfsburger Verantwortlichen nahmen zunächst nicht im Fernsehen zu den Vorkommnissen Stellung. Anders als sonst üblich sollte sich Polzin bei der Pressekonferenz auch alleine den Fragen der Journalisten stellen - ohne den Wolfsburger Coach Daniel Bauer, der nach der sechsten Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen vor der Ablösung steht. Die Wolfsburger wollten eine separate Pressekonferenz abhalten. Der Trainer habe in der Kabine Worte an die Mannschaft gerichtet, verriet Arnold: «Die Worte bleiben bei uns.»