Eine neue U21-Liga soll in Deutschland noch besser Talente entdecken und fördern. Nürnberg-Coach Klose hat dazu eine deutliche Meinung.

Nürnberg (dpa) - Der einstige Weltklasse-Stürmer und heutige Nürnberg-Trainer Miroslav Klose hat Pläne für die Gründung einer U21-Liga in Deutschland begrüßt. «Ich finde die Idee richtig gut», sagte der 47-Jährige. «Als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich sofort begeistert.»

Die in der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierten 36 Profivereine hatten einstimmig beschlossen, ab der kommenden Saison eine U21-Liga einzuführen. Damit soll die Talentförderung professionalisiert werden. Die Liga ist für Spieler im Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U21 vorgesehen.

Klose deutlich: «Jungs brauchen Minuten und Spiele»

«Wir suchen immer nach Minuten und Spielzeit für junge Spieler», schilderte Klose. «Deswegen ist die Liga richtig gut, konkurrenzfähig, dass man mehrere Jahrgänge spielen lassen kann. Die Jungs brauchen Minuten und Spiele, um sich zu verbessern. Das ist viel, viel besser als Trainingseinheiten, Individualtraining und die ganzen Sachen. Spiele sind absolut entscheidend.» Klose hatte selbst 2018 beim FC Bayern München als Coach der U17 begonnen.

