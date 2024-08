Der VfL Bochum hat einen neuen Mann zwischen den Pfosten: Timo Horn. Der gebürtige Kölner freut sich auch auf die VfL-Fans.

Bochum (dpa) - Torwart Timo Horn kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Nachdem sein Vertrag beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg nicht verlängert wurde, wechselt der 31-Jährige zum VfL Bochum. Horn unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der gebürtige Kölner hatte in seiner Karriere insgesamt 21 Jahre für den 1. FC Köln gespielt. In der Bundesliga stand er bislang 201 Mal zwischen den Pfosten.

«Mit Timo Horn verstärken wir unser Torhüterteam qualitativ hochwertig», sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau. «Er kennt die Bundesliga, ist ein absoluter Teamplayer und wird mit seiner Erfahrung sehr wertvoll für uns sein.»

Horn wird bei den Bochumern das Trikot mit der Nummer eins tragen. «Die Intensität, mit der sich Fans und Stadt mit dem VfL identifizieren, gefällt mir. Ich werde mich im Training voll reinhauen und will meinen Beitrag leisten, die sportlichen Ziele zu erreichen», sagte der Keeper im VfL-Trainingslager in Südtirol.