Eintracht Frankfurts neuer Cheftrainer Dino Toppmöller hält große Stücke auf den hessischen Club.

Frankfurt/Main (dpa) - «Wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, ist Eintracht Frankfurt der spannendste Verein in der Bundesliga», sagte der 42 Jahre alte Coach in einem veröffentlichten Interview auf der Vereinshomepage. Seit 2016 gehe es stetig bergauf.

«Die Fans gehen mit großer Begeisterung mit, sie verwandeln immer wieder selbst Auswärtsspiele zu Heimspielen – in Mailand damals oder natürlich in Barcelona, aber auch in der Bundesliga», befand Toppmöller. «Das ist in Europa einmalig und eine Tatsache, die jeden, ob nun Spieler oder Trainer, catcht.»

«Gesamtpaket ist sensationell»

Die Gespräche mit Sportvorstand Markus Krösche und dem neuen Sportdirektor seien supergut gewesen. «Das Gesamtpaket ist einfach sensationell, entsprechend war die Entscheidung nicht schwer», sagte der Nachfolger von Oliver Glasner, der den hessischen Club zum Europa-League-Sieg und zuletzt ins DFB-Pokalfinale sowie als Tabellensiebter noch in die Conference League geführt hatte.

Die Eintracht habe in den vergangenen Jahren durch ihre Art und Weise, wie sie gespielt habe, begeistert. «Das ging mir ganz genau so, auch wenn ich eine etwas neutralere Position einnehmen musste», betonte Toppmöller. Bis zur Freistellung von Julian Nagelsmann im März war er Co-Trainer des FC Bayern München und von 2002 bis 2003 Spieler in Frankfurt gewesen. «Die Entwicklung des Vereins ist sensationell, und ich bin sehr froh, wieder Teil von Eintracht Frankfurt zu sein», sagte Toppmöller.