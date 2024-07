Borussia Dortmund bestreitet in Thailand das erste Testspiel im Rahmen einer Asien-Tour. Beim thailändischen Erstligisten BG Pathum United fangen sich die Dortmunder eine heftige Niederlage ein.

Bangkok (dpa) - Bundesligist Borussia Dortmund hat zum Auftakt seiner Asienreise eine herbe Pleite kassiert. Die Dortmunder mussten sich dem thailändischen Erstligisten BG Pathum United 0:4 (0:2) geschlagen geben. Melvyn Lorenzen (14.) schoss die Gastgeber früh in Führung. Teerasil Dangda (44.) und zweimal Jaroensak Wonggorn (65., 88.) bauten den Vorsprung aus und bescherten dem BVB auch auf dem Rasen einen äußerst ungemütlichen Abend.

Das Spiel im BG Stadium in der Metropolregion Bangkok begann eine Viertelstunde später als angesetzt. Grund dafür waren starke Regenfälle, die wenige Stunden zuvor über die Gegend gezogen waren. Dennoch war das Stadion mit über 14.000 Zuschauern voll besetzt. Zur Halbzeit wechselte Trainer Nuri Şahin zehn Spieler aus. Lediglich Paris Brunner stand in beiden Halbzeiten auf dem Platz.

Dennoch fehlte es den Borussen in beiden Halbzeiten an Genauigkeit bei Flanken und Pässen. Hinten standen die Borussen oft unsortiert, die vier Gegentore waren die Folge.

Für die Dortmunder Spieler folgte das Testspiel auf eine intensive Trainingseinheit am Samstagabend. Nach der elfstündigen Anreise nach Bangkok trainierten die BVB-Profis gegen 20.45 Uhr bei immer noch 30 Grad und tropisch-schwüler Luft.

Bei ihrer Ankunft am Samstagmittag war das Team von etwa 500 Fans mit schwarz-gelben Trikots und Schildern mit Sprüchen am Flughafen empfangen worden. Für die Mannschaft von Trainer Şahin geht es nun weiter nach Japan, wo am Mittwoch ein nächster Test gegen Cerezo Osaka ansteht.