Meister Bayer Leverkusen hat bereits 15 Gegentore in dieser Saison kassiert. Das ärgert Nationalverteidiger Jonathan Tah.

Bremen (dpa) - Nach dem bitteren 2:2 des deutschen Fußball-Meisters Bayer Leverkusen bei Werder Bremen hat sich Nationalverteidiger Jonathan Tah selbstkritisch gezeigt. «Ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich bin dafür da, dafür zu sorgen, dass wir geordnet sind in der Verteidigung. Die gesamte Mannschaft muss verteidigen. Das fängt bei uns hinten an. Das muss besser werden», sagte der 28-Jährige beim TV-Sender Sky. Das Unentschieden fühle sich «scheiße» an und tue weh.

Nach acht Spieltagen hat Bayer bereits 15 Gegentore kassiert. «So, wie wir momentan auftreten - wir haben gute Sachen, kriegen das aber nicht über 90 Minuten hin - reicht es nicht. Wir bekommen einfache Tore», ergänzte Kapitän Granit Xhaka.

Durch die Punkteteilung ist der Abstand zur Tabellenspitze auf fünf Punkte angewachsen. «Wir wollen konstanter sein. Es ist noch zu früh, über die Tabelle zu reden», sagte Trainer Xabi Alonso.