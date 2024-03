Nach der bitteren 0:5-Pleite bei West Ham United und dem Europa-League-Aus war Freiburg-Trainer Christian Streich enttäuscht. Einfluss auf seine Vertragsverlängerung habe das Ergebnis aber nicht.

London (dpa) - Das bittere Europa-League-Aus des SC Freiburg bei West Ham United spielt bei der Entscheidung von Trainer Christian Streich über eine Vertragsverlängerung im Breisgau keine Rolle. «Das Spiel hat überhaupt keinen Einfluss darauf», betonte Streich am Donnerstagabend nach Freiburgs 0:5 (0:2) beim Premier-League-Verein in London (Hinspiel 1:0). «Das wäre ja schlimm, wenn ein einzelnes Spiel Einfluss auf so was hätte. Das hat damit gar nichts zu tun.»

Streich, der die Freiburger seit rund zwölf Jahren trainiert und seinen Vertrag zuletzt immer nur um ein Jahr verlängerte, hatte vor dem Spiel beim Sender RTL+ angekündigt, die Entscheidung über seinen Verbleib werde in der kommenden Woche fallen. «Nächste Woche sagen wir euch Bescheid, wie es aussieht», stellte der 58-Jährige während der Pressekonferenz nach dem Spiel in London erneut klar. «Das ist jetzt auch nicht so wichtig.»

Freiburgs Abwehrspieler Matthias Ginter würde sich einen Verbleib seines Trainers wünschen. «Da braucht es eigentlich keine Worte», sagte Ginter bei RTL+. «Natürlich wünschen wir uns alle, dass er noch zehn, 15 Jahre bleibt im Verein. Weil er den Verein lebt, weil er alles schon mitgemacht hat, weil er, glaube ich, den Verein mitentwickelt hat, gerade die letzten Jahre.»