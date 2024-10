Der lange verletzte Double-Gewinner Josip Stanisic ist beim FC Bayern zurück im Lauftraining. Für das Barcelona-Spiel ist er natürlich noch kein Thema. Ein Mittelfeldstar soll dann wieder dabei sein.

München (dpa) - Josip Stanisic hat beim FC Bayern das Lauftraining wieder aufgenommen. Der kroatische Fußball-Nationalspieler machte damit einen weiteren Schritt Richtung Comeback. Der Außenverteidiger, der nach einer einjährigen Leihe von Double-Sieger Bayer Leverkusen nach München zurückgekehrt war, hatte im August einen Außenbandriss im rechten Knie erlitten und war operiert worden. Stanisic war in dieser Saison nur beim 4:0 der Münchner in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm zum Einsatz gekommen.

Stanisic soll langsam wieder an die Mannschaft herangeführt werden, wie auch Neuzugang Hiroki Ito. Der ehemalige Stuttgarter fehlt nach seinem Mittelfußbruch weiter. In der vergangenen Woche hatte er eine Einheit vorzeitig beendet. «Es ist normal, manchmal geht es einen Schritt zurück und dann wieder zwei nach vorne. Wir bleiben ruhig, es ist nichts Schlimmes passiert», hatte Trainer Vincent Kompany gesagt.

Bayern hoffen auf Musiala gegen Barcelona

Für das Auswärtsspiel des FC Bayern beim FC Barcelona sind die beiden - ebenso wie der nach seinem Schlüsselbeinbruch operierte Aleksandar Pavlovic - natürlich kein Thema. «Jetzt gebe ich alles, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen», sagte der deutsche Nationalspieler nach dem Eingriff. Auch der verletzte Sacha Boey fehlt weiter.

Wird er für das Barcelona-Spiel fit? Jamal Musiala. Foto: Sven Hoppe/dpa

Für die Champions-League-Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Barcelona hoffen die Münchner aber auf eine Rückkehr von Jamal Musiala. Der Mittelfeldkünstler musste zuletzt in Club und Nationalteam wegen einer Hüftblessur pausieren.

«Wir wünschen uns natürlich, dass die Spieler so schnell wie möglich zurückkommen. Gerade Jamal, der natürlich für uns ein Unterschiedsspieler ist», hatte Sportvorstand Max Eberl am Samstag nach dem 4:0 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga gesagt. «Ob es dann für den Mittwoch schon reicht, kann ich echt noch nicht sagen.»