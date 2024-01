Bleibt er noch ein halbes Jahr bei Werder - oder geht er in diesem Winter? Frankfurt hat sich mit Porto Alegre über einen Wechsel von Angreifer Borré geeinigt. Bremen reagiert mit Unverständnis.

Frankfurt/Main/Bremen (dpa) - Der an Werder Bremen ausgeliehene Stürmer Rafael Borré verlässt spätestens im Sommer Eintracht Frankfurt gen Brasilien. Dies teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit.

Gut möglich ist allerdings, dass der 28 Jahre alte Kolumbianer noch in dieser Winter-Transferperiode zum brasilianischen Erstligisten SC Internacional Porto Alegre wechselt. Der Club veröffentlichte am Nachmittag auf X (ehemals Twitter) das Bild, das Borré bei der Vertragsunterschrift mit Schnee im Hintergrund zeigt.

Werder ärgerte sich über das Foto. «Es ist völlig in Ordnung, dass Frankfurt und Porto Alegre ein Agreement gefunden haben, aber wir sind sehr irritiert, dass Rafael schon im Trikot eines anderen Vereins abgelichtet wurde», sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz dem Multimediaportal «Deichstube». Jedoch hatte es in der Vergangenheit auch bei den Bremer Käufen von Anthony Ujah vom 1. FC Köln und Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf ähnliche Fälle gegeben. «Das war auch nicht in Ordnung. Wir haben uns danach umgehend bei Düsseldorf entschuldigt», sagte Fritz.

Südamerikanische Medien hatten zuletzt immer wieder über an Werder herangetragene Angebote berichtet, Profichef Fritz verneinte dies bis zuletzt. Die Bremer hatten zunächst auch wegen der ordentlichen Form des Offensivspielers bekräftigt, ihn nicht gehen lassen zu wollen und sich durch den Leihvertrag auf das Mitspracherecht im Transfer-Poker berufen. Bei einem lukrativen Angebot dürfte aber auch der Club von der Weser gründlich darüber nachdenken.

Borrés Kontrakt am Main lief ursprünglich bis 2025. Bis zum 30. Juni dieses Jahres ist er an Werder ausgeliehen. In der Hinrunde absolvierte er 14 Spiele und erzielte vier Tore für Bremen.