Bundesliga Sperre nach BVB-Spiel: Simpson-Pusey fehlt Köln im Derby

Jahmai Simpson-Pusey fehlt Köln vorerst im Abstiegskampf. (Archivbild)

Erst sah Simpson-Pusey die Rote Karte nach einem Foulspiel gegen BVB-Profi Beier, nun hat das DFB-Sportgericht die Strafe verkündet. Der Verteidiger fehlt Köln in zwei ganz besonderen Spielen.

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln muss in den kommenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Jahmai Simpson-Pusey verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 20-Jährigen nach seinem Platzverweis am Samstagabend gegen Borussia Dortmund für zwei Spiele gesperrt.

Der Innenverteidiger hatte bei der 1:2-Niederlage kurz vor der Pause BVB-Stürmer Maximilian Beier gefoult. Dafür sah er zunächst die Gelbe Karte, nach Intervention des VAR dann aber die Rote Karte.

Simpson-Pusey fehlt den Kölnern somit im Abstiegskampf, zunächst am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Aufsteiger-Duell beim Hamburger SV und auch in zwei Wochen im Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Daniel Siebert schaut auf dem Bildschirm ein Foul von Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) an Maximilian Beier (Borussia Dortmund) und gibt danach die rote Karte.

