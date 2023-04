War es nur eine Stippvisite von Yann Sommer beim FC Bayern? Die Torwart-Situation beim FC Bayern verspricht Spannung. Es geht auch um die EM.

München (dpa) - Die Zukunft von Yann Sommer beim FC Bayern München scheint ungewiss. Der Schweizer WM-Torhüter wurde bei den Rückschlägen für den deutschen Fußball-Rekordmeister in Champions League und Bundesliga wiederholt für seine Leistungen kritisiert.

Der 34-Jährige soll zwar auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Heimspiel der Münchner gegen Hertha BSC im Tor stehen. Ob er über das Saisonende hinaus im Ensemble von Trainer Thomas Tuchel eine Rolle einnimmt, ist laut mehreren Medien offen.

Der Schweizer war in der Winterpause für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer gekommen. Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper.

Fortschritte bei Neuer

Zuletzt hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel von Fortschritten Neuers bei der Reha berichtet. «Es ist eine große Freude, Manu bei der Reha zuzuschauen. Es geht jeden Tag vorwärts», hatte Tuchel gesagt. «Ich glaube, dass der Manu - da bin ich mir 100 Prozent sicher - es nochmal wissen will. Jetzt warten wir einfach mal ab und bestärken ihn auf dem Weg. Er ist unser Kapitän und der der deutschen Nationalmannschaft. Das darf man nicht vergessen. Das zeugt von einer großen Persönlichkeit im deutschen Sport.»

Neuer fällt wegen seines Beinbruchs nach einer Skitour für die komplette Saison aus. Aus verschiedenen Kreisen war zu vernehmen, dass es beim 37-Jährigen in der Reha weiter aufwärts geht.

Der Zeitpunkt der Neuer-Rückkehr könnte auch das Kalkül vom Sommer beeinflussen. Der frühere Gladbacher will bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland mit der Schweiz spielen – und das als Nummer eins im Tor. Dafür braucht er Spielpraxis. Eine Rolle als Ersatztorwart hinter Neuer, der ebenfalls die EM mit dem deutschen Team ins Auge gefasst hat, ist da für Sommer nicht hilfreich.