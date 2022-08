Der dänische Angreifer Jonas Wind von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg fällt mehrere Wochen aus. Die Untersuchungen ergaben eine «schwerer wiegende Verletzung» im Oberschenkel, teilte der Club auf Twitter mit.

Wolfsburg (dpa) - Bereits das 0:2 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München verpasste Wind. Der 23-Jährige hatte sich am vergangenen Mittwoch im Training verletzt. Im Winter war der dänische Nationalspieler vom FC Kopenhagen zu den Niedersachsen gewechselt und hatte in der restlichen Saison fünf Treffer in 14 Bundesliga-Partien erzielt.