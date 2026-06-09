Bundesliga Schröder macht Tempo: Lidberg fünfter Gladbach-Zugang

Isac Lidberg
Isac Lidberg spielt künftig in der Bundesliga. (Archivbild)

Borussia Mönchengladbach schnappt sich Zweitliga-Torjäger Isac Lidberg. Sportchef Rouven Schröder treibt den Kader-Umbau nach einer enttäuschenden Saison schnell voran.

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Isac Lidberg vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 27 Jahre alte Schwede unterzeichnete bei den Gladbachern einen Vierjahresvertrag. Borussias Sportchef Rouven Schröder sprach von einem «aggressiven Mittelstürmer». Laut Medienberichten sollen die Gladbacher eine Ablöse in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro plus Boni zahlen.

Lidberg wurde in der abgelaufenen Saison mit 17 Treffern zweitbester Torschütze in der 2. Bundesliga. Insgesamt traf er in 58 Spielen für Darmstadt 31 Mal. Lidberg ist bereits der fünfte Neuzugang der Gladbacher für die kommende Saison.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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